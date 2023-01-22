Безуспешное наступление врага и мощные удары Сил обороны: карта боевых действий на 22 января

Украинские защитники уже 333 сутки полномасштабной войны защищают Украину от российских захватчиков. Оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском направлении, однако получают от наших воинов мощный отпор.

О ситуации на фронте по состоянию на утро 22 января рассказали в Генштабе ВСУ. Подробнее информирует 24 Канал.

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Силы обороны нанесли 17 авиационных ударов по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и еще 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения захватчиков.

Кроме того, украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

Угроза ракетных ударов врага

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе ВСУ отмечают, что угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

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Какая ситуация на фронте: смотрите карту

Что происходит на основных направлениях фронта