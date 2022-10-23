Враг ведет наступление под Бахмутом и Авдеевкой: карта боевых действий по состоянию на 23 октября

ВСУ сдерживают российских оккупантов, которые хотят продвигаться дальше по украинским территориям. Кроме того, наши защитники совершают контрнаступательные действия.

Оккупанты не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на сдерживании действий Cил обороны на отдельных направлениях.

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ВСУ отразили 8 атак врага

За минувшие сутки украинские воины отразили 8 атак оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях: карта

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 беспилотника типа "Орлан".

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию.

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Подтверждено уничтожение личного состава и техники противника

В Генштабе ВСУ сообщили уточненную информацию по поводу потерь врага за предыдущие дни. В частности, в Новой Каховке в результате поражения места дислокации захватчиков уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены.

Также в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется.

Россия обстреливает позиции наших войск

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гудово и Ходино Черниговской области и Середина-Буда, Волковка и Юнаковка Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области.

Враг обстрелял Бахмут: карта