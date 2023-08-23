ВСУ в Работино, оккупанты наступают на Востоке: карта боев за 23 августа

23 августа 2023, 08:30
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Генштаб ВСУ

Украинские военные достигают успеха во время наступления на Юге и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время оккупанты наступают на Авдеевку и Марьинку.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Востоке Украины.

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Где на Востоке продолжаются горячие бои

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестовое, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

ВСУ вошли в Работине

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населённых пунктов.На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Белозерка, Огромное, Камышаны Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Добавим, что накануне стало известно, что ВСУ вошли в Работино.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изминений.На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.
Автор: Михайло Гема