ВСУ сдерживают наступление россиян на 4 направлениях: карта боевых действий на 23 января
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов на 4 направлениях. Наиболее горячая ситуация на Донбассе, где ведутся ожесточенные и кровопролитные бои.
О ситуации на фронте рассказали в утренней постройке Генштаба ВСУ. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.
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Где наступают россияне
Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Однако успеха враг там не имеет. Кроме того, продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. В других направлениях захватчики обороняются.
За сутки 22 января ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
Наша авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.
На Севере угрозы наступления нет
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не обнаружили.
Впрочем, они продолжают обстреливать населённые пункты. К примеру, накрыли огнем из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлынск, Старица и Двуречная в Харьковской области.
Карта боевых действий по состоянию на 23 января:
Обстрелы по всей линии фронта
- На Купянском направлении оккупанты обстреляли Петропавловку, Табаевку, Синковку, Крахмальное и Купянск, а также Новоселовское и Стельмаховку Луганской области.
- На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области.
- На Бахмутском – районы 21 населённого пункта. Среди них – Верхнекаменное, Краснополовка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.
- В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.
- На Херсонском направлении, в частности, обстрелам из РСЗО подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.