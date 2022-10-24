Россияне не оставляют мечты о Бахмуте: карта боевых действий по состоянию на 24 октября

Интенсивные бои по состоянию на 24 октября продолжаются на Донбассе, где враг еще пытается наступать. На Юге продолжается контрнаступление ВСУ.

Российские оккупанты не перестают пытаться захватить Бахмут. Сейчас враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ничего не изменилось. Целый сентябрь в Беларуси проверяют свои мобилизационные ресурсы. При местных органах исполнительной власти создали специальные группы для проверки информации о потенциальных призывниках. Они уточняют род деятельности мужчин призывного возраста, их военные специальности, семейное положение.

По всем другим направлениям россияне обстреливали населенные пункты.

На Слобожанском направлении захватчики из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляли по Григоровке, Красному, Огурцовому, Старице, Петро-Ивановке, Фиголовке, Хатному, Червоной Заре и Чугуновке;

захватчики из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляли по Григоровке, Красному, Огурцовому, Старице, Петро-Ивановке, Фиголовке, Хатному, Червоной Заре и Чугуновке; на Купянском и Лиманском направлениях под удар попали Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;

под удар попали Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка; на Бахмутском направлении – Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;

– Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное;

– Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко;

– Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко; на Южнобужском направлении – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квитневое, Киселевка, Благодатовка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка и другие.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

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Где ВСУ нанесли врагу потери

За сутки украинские защитники отбили атаки российских оккупантов возле Землянки и Чугуновки Харьковской области, а также Соледара, Бахмута, Андреевки, Клещиевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского, Первомайского и Авдеевки Донецкой области.

Наша авиация нанесла 11 ударов по скоплению личного состава и техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 иранских дронов Shahed-136, а ракетные войска и артиллерия уничтожили:

4 пункта управления,

5 районов сосредоточения живой силы врага,

4 склада боеприпасов,

зенитный ракетный комплекс,

район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника

Кроме того, в Генштабе получили проверенную информацию об уничтожении 3 реактивных систем залпового огня "Град" и эвакуации около 70 раненых российских солдат. Произошло это возле Михайловки Запорожской области.

Где находится Михайловка / Карта Deep State Map

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