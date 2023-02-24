ВСУ отбили более 100 атак и заявили о "годе возмездия": карта боевых действий по состоянию на 24 февраля

Уже год украинские воины сопротивляются оккупантам в полномасштабной войне с Россией. Наиболее упорные бои продолжаются на Востоке нашего государства.

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. За это время украинские воины отправили на концерт к Кобзону 146 820 окупантов, информирует 24 канал.

Обратите внимание Мы выгрызали каждые сутки, и выстояли, – Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения

ВСУ отразили около сотни атак

Российские оккупанты пытались наступать. В то же время не имели никакого успеха и понесли колоссальные потери в живой силе и технике. В общей сложности украинские защитники на протяжении суток отбили около сотни российских атак. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские захватчики нанесли 10 ракетных и более 30 авиационных ударов. Также враг бил из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Защитники мощно приготовили по оккупантам

За сутки авиация сил обороны нанесли:

17 ударов по районам сосредоточения окупантов;

4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 района сосредоточения живой силы противника;

склад боеприпасов;

склад горюче-смазочных материалов;

один другой важный объект врага.

Что происходит на фронте 24 февраля:

ВСУ объявили Год возмездия

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Генштаб ВСУ подчеркнул, что год неопределенности и боли истек.

Пора перелистать страницу календаря. Мы объявляем Год возмездия,

– говорится в сообщении.

В воздушных силах обратились к украинцам с просьбой быть осторожными. Российские оккупанты в этот день могут готовить ракетные удары.