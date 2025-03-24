ВСУ освободили Надию, россияне продвинулись на Запорожье: как изменилась линия фронта за неделю

Активные бои продолжаются по всей линии соприкосновения. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении, а также в районах Торецка, Лимана и Купянска и на границе Сумщины и Курской области России.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 17 по 23 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Как изменилась динамика боев

В течение прошлой недели вражеские войска 1 045 раз атаковали позиции украинских защитников по всей линии фронта. Треть столкновений пришлась именно на Покровское направление. Динамика боев на направлениях несколько изменилась по сравнению с предыдущей неделей:

на Покровском направлении состоялись 325 боестолкновений;

на Торецком направлении – 150 атак;

на Курском направлении – 144 атаки;

на Лиманском направлении – 113 атак;

на Новопавловском направлении – 87 атак;

на Купянском направлении – 43 атаки;

на Харьковском направлении – 36 атак;

на Краматорском направлении – 28 атак;

на Гуляйпольском направлении – 24 атаки;

на Северском направлении – 22 атаки;

на Ореховском направлении – 17 атак;

на Приднепровском направлении – 5 атак.

Вдвое снизилась вражеская активность на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. В то же время количество столкновений на Торецком и Покровском направлениях возросло.

При этом никаких изменений линии соприкосновения зафиксировано не было на Курском, Харьковском, Северском, Краматорском, Торецком, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. Об изменениях на других участках поговорим далее.

Россияне ищут направления для атаки на Харьковщине

В Харьковской области основные боевые столкновения продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях. На Харьковском – изменений на прошлой неделе не было зафиксировано, там основные бои продолжаются в Волчанске.

На Купянском направлении россияне продолжают искать новые участки для прорыва. После того как оккупантов выбили из Фиголевки, они начали атаковать севернее вплоть до государственной границы в районах сел Красное Первое, Каменка и Тополя. Там россиянам удалось продвинуться.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ освободили Надию

В январе 2025 года село Надия Луганской области перешло в серую зону, а в начале марта оказалось во вражеской оккупации. Последние несколько месяцев россияне прилагают немало усилий для полного захвата Луганской области.

23 марта 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что село Надия вернули под контроль Украины. Боевая операция продолжалась около 30 часов.





Ситуация на Луганщине / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Лимана

Последние несколько недель ситуация на Лиманском направлении существенно обострилась, однако часто вражеские попытки продвинуться заканчивались провалом. Однако все же на прошлой неделе врагу удалось прорваться в районах сел Новолюбовка, Ямполовка и в направлении Зеленой Долины.

Российские войска пытаются давить в направлении Лимана и все еще рассчитывают на повторную оккупацию города.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении ситуация остается крайне сложной, враг ежедневно осуществляет по несколько десятков штурмов. Однако в районах Покровска, а также возле сел Удачное, Успеновка и Котлино в направлении Днепропетровской области вражеских продвижений не зафиксировано.

В то же время на прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в селе Запорожье, а также увеличилась серая зона на этом участке. Расстояние до админграницы с Днепропетровской областью остается без изменений.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне штурмуют Новоселку

Сложная ситуация также и на Новопавловском направлении. Россияне пытаются штурмовать Константинополь, хоть и безрезультатно, однако серая зона южнее, возле села Разлив, расширилась.

Россияне прорвались в село Новоселка и продолжают штурмовать населенный пункт. Большинство села сейчас в серой зоне. Также враг продвинулся возле Привольного и Бурлацкого и в Скудном. Продолжаются бои в Днепроэнергии.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвинулись на Запорожье

Неделей ранее на Ореховском направлении существенно возросло количество российских штурмов, которое на прошлой неделе пошло на спад. Однако за это время россияне смогли продвинуться в районе сел Пятихатки и Малые Щербаки.

Впервые за долгое время произошли изменения на линии соприкосновения в Запорожской области. Враг прорвался к окраинам села Пятихатки, а часть Малых Щербаков перешла в серую зону. Однако последние несколько дней враг почти не проводит штурмовые действия на этом участке, поэтому о наступательной операции в Запорожье речь не идет.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Хотя сейчас и происходят переговоры, и все же ситуация на фронте остается сложной и весь груз войны все еще на плечах наших воинов. Кроме того, массированные обстрелы Кропивницкого, Одессы, Запорожья, Киева и других украинских городов и сел на прошлой неделе показали – россияне не хотят мира. Поэтому наша задача – сделать все, чтобы у россиян другой опции не было. Что можно сделать прямо сейчас – поддержать сбор для воинов. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.