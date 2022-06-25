Враг ведет оборону в Запорожье и наступает на отдельных направлениях: карта боевых действий на 25 июня

Наши мужественные защитники воюют тяжело, но героически, потому что отстаивают свою землю. На поле боя ситуация сложная и меняется очень быстро и интенсивно.

Актуальные данные о ситуации и изменениях на фронте сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 25 июня.

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Боевые действия на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях продолжается ожесточенная борьба с врагом. На Славянском направлении противник основные усилия сосредоточил на том, чтобы вести наступление в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Также обстрелял наши позиции, бой продолжается.



Карта боевых действий на 25 июня / Фото Liveuamap

На Донецком направлении российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и перегруппировать войска. А на Северодонецком направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Были попытки блокировать Лисичанск с юга.



Бои в Луганской и Харьковской областях / Фото Liveuamap

Наступление, штурм и бои

Российские захватчики хотели вытеснить наши войска из Метелкино, Сиротино и Вороново. Вот почему вели штурм в районах этих населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской российской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. Враг вынужден был отойти. В направлении Роты – Вершина россияне продвинулись на один километр.

Российские оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях сковывать наши войска и удерживать занятые рубежи. Это все для того, чтобы способствовать действиям группировки на том направлении, где сосредоточили основные усилия. В Запорожье враг обороняется.



Боевые действия в Донецкой области / Фото Liveuamap

Также россияне пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка. Были бои на отрезке Васильевка – Каменка. Как сообщили в Генштабе, наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

Коротко о других направлениях борьбы

Фронт простирается на довольно большую и длинную протяженность. Это также усложняет задачу нашим защитникам. Но всюду захватчикам приходится совсем нелегко и несладко. Например, на Южнобужском направлении они должны все усилия тратить на то, чтобы удерживать занятые рубежи. Пытаются не допустить перегруппировку наших войск.

Хотели восстановить свое положение в Херсонской области, но неудачно. Поэтому россияне там отошли, но вели воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Староселье.



Бои на Юге / Фото Liveuamap



Взамен есть и угроза ракетных обстрелов из Беларуси. Хотя на Волынском и Полесском направлениях в деятельности ее армии ничего не изменилось.

На Северском направлении россияне прикрывают участок границы, держат определенное количество войск. Были обстрелы Черниговщины и Сумщины. Российские оккупанты также продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.



На Харьковском направлении враг делает все, чтобы удерживать ранее занятые позиции. Обстрелял из артиллерии инфраструктуру Харькова и Вяловского водохранилища.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 25 июня российские оккупанты выпустили десятки ракет по территории Украины. Воздушные тревоги звучали несколько раз. В частности, российские захватчики запустили по поселку Десна в Черниговской области 20 ракет. Обстрел произошел 25 июня около 05:00 с территории Белоруссии.

Сообщалось также о взрывах во Львовской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Харьковской, а также в Николаеве. Большинство из этих ракет запустили из Беларуси. О том, что это были массовые запуски ракет, которые совершили военно-воздушные силы России, сообщали белорусские телеграм-каналы. Они анализируют имеющиеся записи разговоров российских пилотов.

Также во время воздушной тревоги ночью россияне нанесли ракетный удар по Житомирщине. Оккупанты выпустили по региону сразу 25 ракет по военным объектам вокруг города. В сам Житомир, к счастью, ничего не прилетело.

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