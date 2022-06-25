Враг ведет оборону в Запорожье и наступает на отдельных направлениях: карта боевых действий на 25 июня
Источник:Liveuamap
Наши мужественные защитники воюют тяжело, но героически, потому что отстаивают свою землю. На поле боя ситуация сложная и меняется очень быстро и интенсивно.
Актуальные данные о ситуации и изменениях на фронте сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 25 июня.
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Боевые действия на Донбассе
В Донецкой и Луганской областях продолжается ожесточенная борьба с врагом. На Славянском направлении противник основные усилия сосредоточил на том, чтобы вести наступление в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Также обстрелял наши позиции, бой продолжается.
Карта боевых действий на 25 июня / Фото Liveuamap
На Донецком направлении российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и перегруппировать войска. А на Северодонецком направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Были попытки блокировать Лисичанск с юга.
Бои в Луганской и Харьковской областях / Фото Liveuamap
Наступление, штурм и бои
Российские захватчики хотели вытеснить наши войска из Метелкино, Сиротино и Вороново. Вот почему вели штурм в районах этих населенных пунктов.
На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской российской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. Враг вынужден был отойти. В направлении Роты – Вершина россияне продвинулись на один километр.
Российские оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях сковывать наши войска и удерживать занятые рубежи. Это все для того, чтобы способствовать действиям группировки на том направлении, где сосредоточили основные усилия. В Запорожье враг обороняется.
Боевые действия в Донецкой области / Фото Liveuamap
Также россияне пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка. Были бои на отрезке Васильевка – Каменка. Как сообщили в Генштабе, наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.
Коротко о других направлениях борьбы
Бои на Юге / Фото Liveuamap
Взамен есть и угроза ракетных обстрелов из Беларуси. Хотя на Волынском и Полесском направлениях в деятельности ее армии ничего не изменилось.
На Харьковском направлении враг делает все, чтобы удерживать ранее занятые позиции. Обстрелял из артиллерии инфраструктуру Харькова и Вяловского водохранилища.
- В ночь на 25 июня российские оккупанты выпустили десятки ракет по территории Украины. Воздушные тревоги звучали несколько раз. В частности, российские захватчики запустили по поселку Десна в Черниговской области 20 ракет. Обстрел произошел 25 июня около 05:00 с территории Белоруссии.
- Сообщалось также о взрывах во Львовской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Харьковской, а также в Николаеве. Большинство из этих ракет запустили из Беларуси. О том, что это были массовые запуски ракет, которые совершили военно-воздушные силы России, сообщали белорусские телеграм-каналы. Они анализируют имеющиеся записи разговоров российских пилотов.
- Также во время воздушной тревоги ночью россияне нанесли ракетный удар по Житомирщине. Оккупанты выпустили по региону сразу 25 ракет по военным объектам вокруг города. В сам Житомир, к счастью, ничего не прилетело.