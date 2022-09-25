ВСУ отразили несколько атак врага и наносят ему потери: карта боевых действий по состоянию на 25 сентября

Герои ВСУ продолжают давать врагу отпор по всем направлениям фронта. Оккупантам наносят колоссальные потери.

Самая сложная ситуация – на Восточном фронте. Также ожесточенные бои идут на Юге. Новые данные о ситуации на фронте обновил Генштаб ВСУ.

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Оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел

По состоянию на 25 сентября оккупанты продолжают террор против мирного населения и обстреливают города и села нашего государства. Враг сосредотачивает свои силы на полной оккупации Донецкой области и срыве активных действий наших защитников и защитниц в отдельных направлениях.

По всей линии столкновения оккупанты обстреливают позиции наших войск. Кроме того, за прошедшие сутки захватчики нанесли 7 ракетных, 22 авиационных удара и осуществили 67 обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня. От атак оккупантов пострадали 35 населенных пунктов, в том числе:

Запорожье;

Очаков;

Николаев;

Миролюбовка;

Нью-Йорк;

Белогоровка;

Красногоровка;

Павловка;

Майорск.

На разных направлениях фронта оккупанты продолжают обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Карта боевых действий по состоянию на 25 сентября

Какие населенные пункты оказались под огнем врага

Северское направление – Гута-Студенецкая в Черниговской области и Бачевск в Сумской;

Слобожанское направление – Стрелеча, Гурьев Казачок, Двухлетнее, Купянск и Кучеровка;

Краматорское направление – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;

Бахмутовское направление – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздолевка;

Авдеевское направление – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка;

Новопавловское и Запорожское направления – более 20 населенных пунктов, в том числе Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времевка и Ольговское.

Южнобужское направление – более 25 населенных пунктов.

Успехи ВСУ на фронте

Украинским войскам удалось отразить вражеские атаки в районах:

Соледара;

Выемки;

Курдюмовки;

Зайцево;

Новомихайловки;

Первомайского.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 26 ударов по позициям захватчиков. ВСУ попали в 20 районов скопления живой силы и военной техники и по 6 позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетным войскам и артиллерии удалось поразить 5 пунктов управления, 13 районов скопления живой силы и военной техники россиян 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них РСЗО "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Урон врага уточняют.

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