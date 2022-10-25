Российские захватчики пытаются наступать в Донецкой области: карта боевых действий по состоянию на 25 октября

Украинские воины сдерживают врага в течение 244 дней полномасштабной войны. Оккупанты сосредотачивают силы на Востоке и создают напряжение на Севере.

Оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и умерить Силы обороны на отдельных направлениях. Путинское войско продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте информирует 24 канал.

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Оккупанты продолжают терроризировать мирное население

В течение 24 октября российские захватчики еще раз нарушали нормы Международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Оккупанты атаковали инфраструктуру и жилые дома украинцев.

Всего за минувшие сутки захватчики нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов. Кроме того, более 60 раз обстреляли нашу землю из реактивных систем залпового огня.

Бойцы Путина повредили гражданскую инфраструктуру в Угледаре и селе Нескучное Донецкой области. Также под прицелом врага была Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

Какая ситуация на главных направлениях фронта

Наши воины отразили атаки оккупантов в районах Бахмута, Белогоровки, Верхнекаменского, Иванграда, Клещиевки, Спорного, Соледара, Марьинки и Невельского Донецкой области. А также – Белогоровки Луганской области.

Российские захватчики обстреливают позиции наших военных на линии столкновения и ведут воздушную разведку.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. К сожалению, угроза ракетных и авиационных ударов по критической инфраструктуре Украины с территории Беларуси сохраняется. В частности, и с помощью иранских дронов-камикадзе.

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Оккупанты совершили обстрелы:

на Северском направлении бойцы Путина били из минометов и ствольной артиллерии в районах Сеньковки Черниговской области и Рожковичей, Сосновки и Великой Писаревки Сумской области.

На Слобожанском направлении стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелка, Домашнее и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты били из танков и артиллерии в районах Кисловки Харьковской области, Невского и Стельмаховки Луганской области, Берестового, Заречного, села Терны, Торского и Ямполевки Донецкой области.

на Бахмутском направлении под ударами врага оказались Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении – Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях – Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленая Роща, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Красное и Щербаки Запорожской области.

В Южнобужском направлении враг обстрелял более 20 населенных пунктов. Среди них Белогорка, Давидов Брод, Мирное, Сухой Став и Терновые Поды.

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Что происходит на поле боя: смотрите карту

Что происходит на Херсонщине

Оккупанты обустраивают оборонные позиции на левом берегу Днепра Херсонской области. В частности, в Горностаевке пройдут береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления с правого берега.

Кроме того, враг "эвакуирует" местное население из Херсона. С правобережья в Геническ и Скадовск вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Также участились случаи грабежей местных жителей и мародерства. В селе Львове, взамен эвакуированным коллаборантам, перекидывают "мобиков".

Как украинские воины уничтожают врага

В последние несколько дней подтвердили уничтожение сразу 5 единиц вооружения и военной техники врага. Кроме того, наши защитники ликвидировали еще 110 захватчиков в Запорожье и Херсонской области.

Только в течение суток, 24 октября, украинская авиация нанесла 30 ударов по противнику. В частности, подтверждено поражение 22 районов сосредоточения техники врага, 5 складов с боеприпасами и 9 зенитных ракетных комплексов.

Также наши герои сбили 3 "Аллигатора", бомбардировщик Су-24М, два дрона "Орлан-10" и "Shahed-131". Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили 6 районов сосредоточения личного состава и вооружения врага.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы и вооружения. А еще – 2 склада боеприпасов, ЗРК, радиолокационная станция "Зоопарк" и еще 2 важных объекта противника.

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