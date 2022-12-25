ВСУ отразили 15 атак, враг сосредоточил наступление на трех направлениях: карта боевых действий на 25 декабря

Российские оккупанты пытаются удержать захваченные позиции и предпринимают попытки штурма на нескольких направлениях фронта. Наши защитники наносят врагу потери и не дают продвинуться.

24 канал проанализировал данные Генштаба по ситуации на поле боя. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 4 удара по позициям захватчиков.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии попали в 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

Враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Попытки наступления возле Бахмута: карта

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах таких населенных пунктов:

Лиман Первый,

Стельмаховка,

Новоселовское,

Площанка,

Краснопоповка,

Яковлевка,

Соледар,

Бахмутское,

Бахмут,

Клищиевка,

Курдюмовка,

Северное,

Красногоровка,

Веселое,

Марьинка.

Что происходит на Востоке

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное влияние попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск недалеко от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

Линия фронта в Донецкой области: карта

Враг все еще производит обстрелы освобожденных поселков

Заметим, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация сейчас стабильная – все спокойно: враг сохраняет военное присутствие, признаки формирования наступательных группировок противника в ВСУ не фиксируют.

В то же время враг продолжает обстреливать приграничье Сумщины: захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Красногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунке, Антоновке и Херсоне. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Оккупанты усиливают режим в Запорожье

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

В целом, на Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

Линия фронта на Запорожском направлении: карта