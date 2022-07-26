ВСУ отразили штурмы на Донбассе и нанесли врагу потери: карта боевых действий по состоянию на 26 июля

оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных, которые сдерживают врага. В то же время ВСУ создают предпосылки для контрнаступления на Юге.

По состоянию на утро 26 июля главные боевые действия сосредоточены на Юге и Востоке нашей страны. Об этом говорится в сводке Генштаба.

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Угроза из Беларуси и ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлении вооруженные силы беларуси провели тренировки по связи пунктов управления. Кроме того, враг провел воздушную разведку возле Луцка и Ковеля на Волыни. В Генштабе подчеркнули, что угроза ракетных ударов с территории Беларуси все еще сохраняется.

На Северском направлении российские военные обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Хреновку Черниговской области и Толстодубово Сумской области.



Карта боевых действий в Украине на 26 июля / Карта Liveuamap

Обстрелы Харьковщины

В Харьковской области главная задача российских оккупантов – сдерживать украинских защитников от продвижения к границе с государством-агрессором. Для этого они били из танков, ствольной и реактивной артиллерии по Питомнику, Сосновке, Петровке, Дементьевке, Рубежному, Русской Лозовой, Чугуеву и другим населенным пунктам.

Кроме того, возле Залимана и Мосьпанова противник нанес авиаудар.



Враг обстреливал Харьковскую область / Карта Liveuamap

Ситуация на Донбассе

россияне пытаются улучшить свое положение и создать условия для наступления на Северск и Соледарь на Донецком направлении. Также оккупанты пополняют свои запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также оккупанты пополняют свои запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. На Краматорском направлении Вооруженные Силы Украины отразили вражеский штурм возле Спорного и Национального природного парка "Святые Горы". путинские солдаты были вынуждены отойти.

Вооруженные Силы Украины отразили вражеский штурм возле Спорного и Национального природного парка "Святые Горы". путинские солдаты были вынуждены отойти. россияне обстреливали населенные пункты на Бахмутском направлении и наносили авиаудары. Под удар попали Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Берестово и Семигорье захватчики пытались штурмовать. Однако ВСУ нанесли россиянам потери, поэтому те были вынуждены отойти. Сейчас противник пытается вести наступление у Покровского. Бои продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Однако во вражеский огонь попали Авдеевка, Зеленое Поле, Орехово и другие населенные пункты.



Что происходит на Донбассе / Карта Liveuamap

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении российская армия продолжает обороняться. оккупанты делают все, чтобы не дали нашим воинам продвинуться. В частности, они обстреляли из артиллерии и танков линию столкновения. Возле Великого Артакового, Калуги и Ольгино россияне нанесли авиаудар. Кроме того, они производят воздушную разведку в регионе.



Ситуация на Юге Украины / Карта Liveuamap

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