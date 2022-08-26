Враг хотел наступать на Бахмутском направлении, но бесполезно: карта боевых действий по состоянию на 26 августа
Источник:Liveuamap
Вооруженные Силы Украины сдерживают российских захватчиков, которые пытаются захватить нашу территорию. Едва ли не самые ожесточенные противостояния ведутся на Донбассе.
Об актуальной ситуации на фронте на утро 26 августа доложили в Генеральном штабе ВСУ.
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Какая ситуация на северных границах
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел:
- Шалыгино,
- Шевченково,
- Катериновка Сумской области.
В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка.
Карта боевых действий на 26 августа / Фото Liveuamap
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.
- В Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.
- На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцевого, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. Возле Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.
- На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.
Какая ситуация на Востоке / Фото Liveuamap
Какая обстановка на Юге
На Новопавловском направлении оккупанты продолжали обстреливать территории возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.
В Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.
На Южнобужском направлении враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск и пытается восполнить потери. За прошедшие сутки обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов.
Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap
Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке,
– подчеркнули в Генштабе.
В то же время там добавили, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
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