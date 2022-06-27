Бои и обстрелы продолжаются, в некоторых направлениях враг отступает: карта боевых действий на 27 июня
Источник:Liveuamap
Украинцы не устают бороться с российскими захватчиками. Наиболее тяжелые и интенсивные бои идут на Востоке и Юге.
Актуальные данные о происходящем на фронте сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 27 июня.
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Ибо и обстрелы
Наиболее горячо нашим военным в борьбе на Донбассе. Здесь русские оккупанты ходят в наступления, ведут обстрелы из всего возможного оружия. По данным Генштаба, на Славянском направлении враг сосредоточил усилия на населенном пункте Долина. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Богородичного, Адамовки, Крестища, Грушувахи, Светличного и Курулько.
Карта боевых действий / Фото Liveuamap
Российские захватчики также били из авиации возле Довгенького. Чтобы улучшить свое тактическое положение, наступают в направлении населённого пункта Мазановка. Бой с оккупантами продолжается до сих пор.
На Донецком направлении россияне пытаются блокировать город Лисичанск с юга. При этом поддерживают артиллерию. В привычной для них манере обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.
Бои на Донбассе / Фото Liveuamap
Продолжаются ожесточенные бои в районе Волчаярки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери, поэтому российские оккупанты вынуждены были отойти.
ВСУ заставляют врага отходить
Активных боевых действий русских оккупантов не было на Краматорском направлении. В то же время Генштаб отмечает, что были обстрелы из артиллерии в районах Райгородка и Маякива.
В направлении Бахмута враг обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Это было близ Спорного, Берестового, Белогоровки, Клинового и Зайцева. Кроме того, была российская авиация и возле Покровского.
Боевые действия в Донецкой области / Фото Liveuamap
Украинские защитники нашли и ликвидировали диверсионно-разведывательные группы врага вблизи Спирного и Яковлевки. Героически отразили штурм в направлении Клинового. Удалось остановить и наступление россиян в районах населенных пунктов Берестово и Вершина. Российские оккупанты отошли. Враг же обустраивает новые позиции, а также и блокпосты в районе Николаевки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские захватчики обстреливали позиции наших войск. Обстрелы произошли из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Били в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. По Авдеевке ударили ракетами из авиации. А недалеко от Марьинки украинские воины снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.
Борьба на юге / Фото Liveuamap
Россияне несут потери
- 26 июня Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили танк врага. Также враг потерял два склада боеприпасов и другую технику. Наши герои не устают наносить российским оккупантам урон в живой силе и технике. Почти каждая бригада каждый день хвастается такой ликвидацией. На этот раз работали наши истребители и вертолеты.
- Также нередко приходится слышать о сбитом вражеском самолете или вертолете. Например, воины-десантники из николаевской бригады сбили российский элитный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Они "приземлили" его переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла". Ранее такой же вертолет был сбит прицельным выстрелом львовских десантников.
- Но российские оккупанты помогают ВСУ и сами себя уничтожают. В Херсонской области их очень кошмарит контрнаступление наших военных, поэтому начали сами себя стрелять. Чтобы сбежать с войны придумали схему. Подразделения оккупантов начали обстреливать друг друга, чтобы получить столь желаемые ранения. Затем они заявляют, что их ранили ВСУ и сбегают с фронта.
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