Оккупант получил жесткий отпор в семи районах: карта боевых действий по состоянию на 27 сентября

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю от российских захватчиков. Врагу наносят урон по всем направлениям.

Актуальную информацию на утро 27 сентября о ситуации на фронтах сообщил Генштаб ВСУ.

Важно ВСУ уничтожили грузовики врага в Херсоне, вооружение в Мелитополе и комплекс С-300 в Запорожье

Противник продолжает пытаться оккупировать всю Донецкую область и удержать захваченные ранее территории. Продолжаются обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, в отдельных районах оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку.

Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты не прекращают обстрелов

За минувшие сутки, 26 сентября, противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из РСЗО. От огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

Какая ситуация в Северных областях

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В то же время враг стрелял из танков, минометов и артиллерии, в частности на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково.

Какая обстановка на Донбассе

Неспокойно было и на:

Краматорском направлении – Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздоловка и Веселое;

– Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздоловка и Веселое; Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;

– Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка; Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

– Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; Новопавловском направлении – Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в населенных пунктах Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении враг бил по населенным пунктам Новополь, Новоселка и Времовка. На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Червоная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.

На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

Достижение наших ВСУ за сутки

В Генштабе подтвердили успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. К примеру:

в Херсоне уничтожили и вывели из строя 7 грузовиков "Урал",

в Мелитополе уничтожили до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов,

в районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили:

5 пунктов управления,

12 районов сосредоточения живой силы и техники противника,

2 позиции зенитных ракетных комплексов,

3 склада с боеприпасами,

а также более 10-ти отдельных важных целей.

Как оккупанты панически убегали из Балаклеи: смотрите видео