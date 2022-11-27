Украинские защитники отразили 5 атак россиян: карта боевых действий по состоянию на 27 ноября

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Востоке Украины. Впрочем, Вооруженные Силы мощно отражают атаки врага. В некоторых направлениях россияне перегруппировываются.

Какая ситуация на фронте – рассказали в Генеральном штабе ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 27 ноября.

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Оккупанты перегруппировываются

Россияне продолжают перегруппировать войска, чтобы усилить части и подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Наши защитники отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки Луганской области и Белогоровки, Марьинки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

Россияне нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам в Днепре, а также 38 раз били из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам, в частности, в Херсоне.

Карта боевых действий:

Какова ситуация на всех направлениях

На Волынском и Полесском направлениях формирование наступательных группировок противника не было обнаружено.

формирование наступательных группировок противника не было обнаружено. На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения и дальше прикрывают участки российско-украинской границы и ведут демонстрационные и провокационные действия.

, в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения и дальше прикрывают участки российско-украинской границы и ведут демонстрационные и провокационные действия. На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки и Амбарное Харьковской области.

оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на наступлении.

враг сосредотачивает основные усилия на наступлении. На Лиманском направлении – ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области. В районе Стельмаховки российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

– ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области. В районе Стельмаховки российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник тоже наступает. Нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Андреевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Донбассе враг наступает: карта

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времевка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни Запорожской области.

враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времевка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Ситуация на Юге: карта

Потери врага в Запорожской области

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы оккупантов возле Мелитополя, Пологов и Михайловки Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными.

Более того, уничтожили около 10 единиц военной техники различных типов и 2 склада боеприпасов.

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