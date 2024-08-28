Враг движется на Покровск и Часов Яр, продолжаются ожесточенные бои: карта боевых действий 28 августа

Ситуация на фронте остается напряженной, ведь враг не оставляет постоянных атак и штурмов на нескольких участках фронта. Особенно ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где оккупанты пытаются продвигаться.

Так, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 9 боестолкновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении велось 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

Бои на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал у Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.

На Северском направлении россияне 4 раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

Бои на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Григорьевки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

Враг движется на Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

Россияне атакуют возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

Возле Покровска – ожесточенные бои: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.