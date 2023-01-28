Россияне идут в атаку по трем направлениям: карта боевых действий за 28 января
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях, но ВСУ крепко держат оборону. Самые ожесточенные бои идут на Донбассе. Украинские бойцы наносят врагу серьезные потери.
Об актуальной ситуации на фронте сообщили в сводке Генштаба ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.
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Где наступают оккупанты
Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях они обороняются.
За сутки 27 января украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удару по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО оккупантов и 5 районов сосредоточения его живой силы.
Обстрелы на Севере
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском ситуация не изменилась. Важно, что наступательные группировки противника не обнаружили.
Однако оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины. Они ударили из минометов по районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск – Сумской.
Карта боевых действий по состоянию на 28 января:
По всей линии фронта – горячо
- На Слобожанском направлении россияне обстреляли 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник оказал огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.
- На Бахмутском направлении били в сторону 40 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк в Донецкой области.
- На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
- На Новопавловском направлении захватчики снова обстреляли Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.
- На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности более 30 населенных пунктов.
- На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.