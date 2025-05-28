Горячо на Покровском и Лиманском направлениях: карта фронта 28 мая

Российские военные продолжают атаковать, несмотря на заявления Кремля, что там готовят "меморандум для мира". Украинские защитники уничтожают захватчиков и не дают им прорваться.

За минувшие сутки на фронте произошло 216 боев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорваться возле Волчанска, Западного, Строевки, Фиголевки и Довгенького.

На Купянском направлении зафиксировано две атаки в районе Загрызово.

На Лиманском направлении – 32 попытки прорыва в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира.

Враг давит на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло 11 боестолкновений – возле Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг атаковал 19 раз в районах Дружбы, Курдюмовки, Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении велось 65 боев. Россияне атаковали возле населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки.

Покровское направление – самое горячее: смотрите на карте

На Новопавловском направлении было 25 атак – вблизи Константинополя, Бурлацкого, Новополя, Зеленого Поля, Шевченко.

На Ореховском направлении зафиксировано 11 атак в районах Малых Щербаков, Степного, Новоандреевки и Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных боевых действий не вел.

На Курском направлении украинские защитники держат оборону. Враг сбросил 21 авиабомбу, обстрелял наши позиции 273 раза, в том числе 14 раз – с РСЗО. Отражено 32 штурма.



К слову, за последние сутки защитники Украины ликвидировали 1050 оккупантов. Также было уничтожено множество вражеской техники.

В свою очередь агрессор нанес один ракетный удар и 95 авиаударов, сбросил 161 управляемую бомбу, применил 2672 дроны-камикадзе и более 4500 раз обстрелял наши позиции и населенные пункты.

Под авиаудары попали населенные пункты на Сумщине (Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово), Донецкой области (Степановка), Запорожье (Гуляйполе, Новодаровка, Каменское) и на Херсонщине (Львове).