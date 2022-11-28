ВСУ отбили атаки и уничтожили важный объект россиян: карта боевых действий на 28 ноября

Российские военные пытаются вести наступательные действия и обстреливают мирные населенные пункты Украины. Впрочем, Вооруженные Силы отбивают атаки врага и наносят ему огромные потери на поле боя.

Что происходит на фронте – сообщили в Генеральном штабе ВСУ. 24 канал показывает актуальную карту боевых действий на 28 ноября.

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Враг атакует Украину

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства России и республики Беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневое поражение из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Карта боевых действий по состоянию на 28 ноября

Россияне несут огромные потери

Так, подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населённого пункта Энергодар. 26 ноября уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

Оккупанты распространяют дезинформацию

В целях дискредитации ВСУ, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.

Напомним, враг уже начал рыть траншеи и укреплять свои позиции вдоль критически важных линий столкновения на Востоке Херсонской области.

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