ВСУ не вышли из Курщины, Россия останавливается на 2 направлениях: как изменилась линия фронта за неделю

На линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Самой тяжелой ситуация остается вблизи Покровска и Лимана, в Торецке и на украинско-российской границе в районе Сумщины.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 21 по 27 апреля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

Количество боевых столкновений на фронте остается высоким, однако ниже, чем в феврале и марте этого года. Среди причин снижения активности на отдельных участках – истощение вражеской армии, которое не позволяет атаковать на всех направлениях.

На прошлой неделе на фронте состоялись 1 150 боевых столкновений:

на Покровском направлении – 411;

на Курском направлении – 164;

на Лиманском направлении – 135;

на Торецком направлении – 132;

на Новопавловском направлении – 106;

на Краматорском направлении – 61;

на Северском направлении – 35;

на Ореховском направлении – 29;

на Купянском направлении – 22;

на Харьковском направлении – 14;

на Приднепровском направлении – 9;

на Гуляйпольском направлении – 0.

Вражеские войска вторую неделю подряд не проводят никаких штурмовых действий на Гуляйпольском направлении в Запорожье. Более того, в течение 3 дней с 24 по 26 апреля россияне не наступали на Харьковском направлении в районе Липцов и Волчанска. Однако там враг в воскресенье возобновил атаки.

Несмотря на все штурмы, линия фронта не изменилась на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

О ситуации на Курском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях поговорим далее.

Россия заявила об "освобождении" Курщины

Россияне любят заблаговременно радоваться, поэтому руководитель вражеского генштаба Валерий Герасимов уже успел доложить Владимиру Путину о якобы полном освобождении Курской области.

Однако все еще продолжаются бои в таких селах, как Олешня и Горналь. Территория от КПП "Суджа" до южных окраин Гуево – под контролем Сил обороны, так же как и село Теткино. Хотя действительно, вражеские войска на прошлой неделе продвинулись и зона украинского контроля уменьшилась.

Интересно! И Россия, и КНДР на днях публично признали, что в боях на Курщине участвовали северокорейские солдаты.

Ситуация на границе остается сложной. Интересно, что российские пропагандисты заявляли, что вражеская армия не будет обстреливать монастырь в селе Горналь и будет делать все, чтобы "святыня осталась целой", но на прошлой неделе Россия сбросила на него несколько авиабомб.

На украинском пограничье сложная ситуация в районах сел Веселовка, Журавка, Новенькое и Басовка, где россияне пытаются найти слабые места, закрепиться и продвигаться дальше, однако Силы обороны сдерживают врага. Российские ДРГ совершают попытки прорыва на разных участках границы.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются под Торецком

Продолжаются тяжелые бои в Торецке и к юго-востоку от города в направлении Константиновки. На прошлой неделе россияне оккупировали село Калиново.

Кроме того, россияне прорвались в Тарасовку, продвинулись возле Старой Михайловки, в Сухой Балке и вблизи Леонидовки.

Сейчас целью россиян является захват территории южнее трассы Покровск – Константиновка, включая Торецк.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Битва под Покровском продолжается

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении. На подступах к городу увеличилась серая зона, но линия соприкосновения не приблизилась к Покровску.

В то же время в Удачном Силы обороны провели успешную контратаку и отбросили россиян, которые стремились продвигаться в направлении Днепропетровской области.

Также россияне оккупировали село Надиевка вблизи админграницы с Днепропетровской областью. Расстояние от линии соприкосновения до границы областей – 5 километров.

Стоит отметить титанические усилия Сил обороны, ведь на Покровское направление приходится около 40% всех боевых столкновений – россияне ежедневно атакуют десятки раз и почти все попытки врага продвинуться неудачны.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Замедление россиян на Новопавловском направлении

Еще одно направление, где россияне имеют продвижение, – Новопавловское. Однако по сравнению с предыдущими неделями здесь Силам обороны удается стабилизировать ситуацию и больше сдерживать врага.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись на двух участках – севернее села Андреевка и в Днепроэнергии. Возле Разлива увеличилась серая зона.

Хотя как на Покровском, так и на Новопавловском направлениях штурмы продолжаются чуть ли не по всей линии соприкосновения.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

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