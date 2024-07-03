Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Андрей Ковалев. В то же время 24 Канал со ссылкой на DeepState показывает, как выглядит линия соприкосновения.

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Какова ситуация на разных направлениях

Купянское направление. Отражено 13 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Враг сосредоточил основные усилия в районе Синьковки, где произошло 80% от всех боевых столкновений на этом направлении.

Лиманское направление. Отражено 18 атак в районах Грековки, Макеевки, Невского Луганской области и Тернов Донецкой области.

Линия фронта возле Тернов в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Северское направление. Отбито 5 атак в районах Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки, что в Донецкой области.

Краматорское направление. Отражено 14 атак в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра. Это Донецкая область.

Торецкое направление. Российские войска активизировались, проведя 32 атаки в районах Торецка, Северного, Южного, Железного и Нью-Йорка Донецкой области.

Покровское направление. Отражена 51 атака вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Лозовацкого и других населенных пунктов Донецкой области. Основные усилия враг сосредоточил в районе Новоалександровки.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте от DeepState

Кураховское направление. Враг десять раз пытался прорвать оборону в районах Георгиевки, Красногоровки и Парасковиевки.

Времовское направление. Противник провел три штурма в районах Водяного и Константиновки (Донецкая область).

Ореховское направление. Состоялось одно боестолкновение в районе Работино, что в Запорожской области.

Приднепровское направление. Оккупанты продолжают пытаться выбить украинские подразделения с плацдармов на левом берегу Днепра, но успеха не имели.

Россияне продолжают атаковать ВСУ на левом берегу: карта DeepState

Всего за сутки российские войска совершили два ракетных удара, 45 авиаударов и 3 000 обстрелов. В частности, враг совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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Как констатировали в Генштабе ВСУ, противник потерял за сутки 1180 представителей личного состава. Всего с начала широкомасштабной войны – 546 270 солдат.