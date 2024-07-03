Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Андрей Ковалев. В то же время 24 Канал со ссылкой на DeepState показывает, как выглядит линия соприкосновения.
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Какова ситуация на разных направлениях
Линия фронта возле Тернов в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте от DeepState
Россияне продолжают атаковать ВСУ на левом берегу: карта DeepState
Всего за сутки российские войска совершили два ракетных удара, 45 авиаударов и 3 000 обстрелов. В частности, враг совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня.
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Как констатировали в Генштабе ВСУ, противник потерял за сутки 1180 представителей личного состава. Всего с начала широкомасштабной войны – 546 270 солдат.