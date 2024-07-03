Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Генерального штабу Андрій Ковальов. Водночас 24 Канал з посиланням на DeepState показує, як виглядає лінія зіткнення.
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Яка ситуація на різних напрямках
Лінія фронту біля Тернів на Донеччині: дивіться на карті від DeepState
Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Росіяни продовжують атакувати ЗСУ на лівому березі: карта DeepState
Загалом за добу російські війська здійснили два ракетні удари, 45 авіаударів та 3 000 обстрілів. Зокрема, ворог здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
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Як констатували в Генштабі ЗСУ, противник втратив за добу 1180 представників особового складу. Загалом з початку широкомасштабної війни – 546 270 солдатів.