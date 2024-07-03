Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Генерального штабу Андрій Ковальов. Водночас 24 Канал з посиланням на DeepState показує, як виглядає лінія зіткнення.

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Яка ситуація на різних напрямках

Куп'янський напрямок. Відбито 13 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Ворог зосередив основні зусилля в районі Синьківки, де відбулося 80% від усіх бойових зіткнень на цьому напрямку.

Лиманський напрямок. Відбито 18 атак в районах Греківки, Макіївки, Невського Луганської області та Тернів Донецької області.

Лінія фронту біля Тернів на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Сіверський напрямок. Відбито 5 атак в районах Івано-Дар'ївки, Спірного і Виїмки, що на Донеччині.

Краматорський напрямок. Відбито 14 атак в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру. Це Донецька область.

Торецький напрямок. Російські війська активізувалися, провівши 32 атаки в районах Торецька, Північного, Південного, Залізного і Нью-Йорка Донецької області.

Покровський напрямок. Відбито 51 атаку поблизу Новоалександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Лозувацького та інших населених пунктів Донецької області. Основні зусилля ворог зосередив у районі Новоалександрівки.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Курахівський напрямок. Ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Георгіївки, Красногорівки та Парасковіївки.

Времівський напрямок. Противник провів три штурми в районах Водяного і Костянтинівки (Донецька область).

Оріхівський напрямок. Відбулося одне бойове зіткнення в районі Роботиного, що в Запорізькій області.

Придніпровський напрямок. Окупанти продовжують намагатися вибити українські підрозділи з плацдармів на лівому березі Дніпра, але успіху не мали.

Росіяни продовжують атакувати ЗСУ на лівому березі: карта DeepState

Загалом за добу російські війська здійснили два ракетні удари, 45 авіаударів та 3 000 обстрілів. Зокрема, ворог здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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Як констатували в Генштабі ЗСУ, противник втратив за добу 1180 представників особового складу. Загалом з початку широкомасштабної війни – 546 270 солдатів.