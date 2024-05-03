ВСУ отбили 50 атак врага на Авдеевском направлении: карта боевых действий 3 мая

Россияне осуществляют десятки атак на нескольких направлениях. Однако Силы обороны Украины сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. В общем, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Россия ударила по Донецкой области из "Градов" и убила 12-летнего ребенка: хронология 800 дня войны

Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Купянское направление. Вооруженные Силы Украины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Лиманское направление. Враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

Бахмутское направление. Украинские защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Выемка, Спорное, Новое, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.

Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление. Силы обороны отбили 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Враг наносит многочисленные атаки на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ореховское направление. Противник 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Херсонское направление. Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

Потери вражеских войск