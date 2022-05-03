Карта боевых действий на 3 мая: какая ситуация на фронте
Источник:Liveuamap
Украинские защитники мужественно противостоят оккупантам уже 69-й день. Оккупанты не оставляют своих захватнических планов, однако получают мощный отпор, разрушающий их замыслы.
Российские оккупанты и дальше сосредотачивают свою силу на юге и востоке нашего государства. Получив разгром от украинских защитников, враг пытается пополнить технику и живую силу.
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Что происходит на фронте на утро 3 мая
Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил об актуальной информации с передовой на утро. Россияне вынуждены снимать с хранения свою технику. Именно это происходило с 27 апреля по 2 мая в Воронежской области. В городе Богучаре расконсервировали 17 танков и 60 БМП-1, которые уже отправили на войну на временно оккупированные территории Украины.
Направления, на которых враг не ведет активных действий:
- Волынский;
- Полесский;
- Северский.
Ситуация на других направлениях
ВСУ сообщили, что на Слобожанщине россияне продолжат подло обстреливать город Харьков и окрестности. Также активно бьют по Изюму.
Активные действия врага не зафиксировали на Южнобужском направлении. Российские захватчики при этом обстреливали наши войска вдоль линии столкновения.
За 2 мая подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 7 БПЛА "Орлан-10" и 1 БПЛА "Форпост".
Горячие бои на Донбассе
В Генштабе ВСУ снова обращают внимание на то, что на Донецком направлении российские захватчики снова и снова пытаются изо всех сил установить полный контроль над важными населенными пунктами. Речь идет о Рубежном, Попасной. Также враг хочет продвинуться в Лиман и Славянск.
Напомним, что согласно плану россиян они хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также Херсонщины. Но ВСУ успешно ломают эти планы врага.
Следовательно, сообщают, что в Донецкой и Луганской областях за 2 мая отразили 12 атак российских оккупантов. Кроме того, уничтожили:
- 6 танков;
- 5 артиллерийских систем;
- 22 единицы боевой бронированной техники;
- 8 единиц автомобильной техники противника.
Боевые действия в Украине к утру 3 мая / Фото Liveuamap
Наши защитники уверяют, что у россиян есть потери и на других направлениях своего циничного наступления. Украинский народ активно в этом помогает и содействует. Ведь на временно оккупированных территориях развивается сопротивление.
Россияне беспощадно бьют по Луганщине
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывает, что российские оккупанты наступают на территории Луганской области. По его словам, регион бомбят беспощадно и каждый раз все больше и больше. Иногда это может быть и 7 самолетов одновременно.
- Также Гайдай рассказал историю о терроре местного населения. Оккупанты хотят сделать такие себе колхозы. У фермеров требуют, чтобы они отдали им свою технику. Один из фермеров Луганщины, владеющий небольшим фермерским хозяйством, отказался. Россияне расстреляли его дом из БТР.
- "Отмечаются" российские захватчики и разрушающие инфраструктурные и исторические объекты в Украине. Донбасс не исключение. Следовательно, в Луганской области они разрушили до основания столетнюю гимназию. Здание сгорело.
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