Россия прорвалась на Сумщину, ВСУ пошли в наступление на Востоке: как изменилась линия фронта за неделю

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои почти на всех направлениях. На Харьковщине враг пытается продвигаться, но теряет позиции. На Луганщине россияне до сих пор стремятся к полной оккупации области. В Курской области ситуация существенно осложняется.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Динамика боев изменилась

В течение прошлой недели количество вражеских штурмов на фронте ежедневно было в районе 100 столкновений. Суммарно в течение недели произошло 731 столкновение на разных направлениях. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 207 столкновений или почти треть всех штурмов;

Курское направление – 120 столкновений, при этом за сутки 2 марта количество атак на этом участке превысило количество штурмов в районе Покровска;

Торецкое направление – 84 штурма, количество атак имеет тенденцию к росту;

Новопавловское направление – 83 столкновения;

Лиманское направление – 54 столкновения;

Купянское направление – 29 столкновений, на прошлой неделе по сравнению с предыдущими периодами активность боев была меньше;

Ореховское направление – 28;

Харьковское направление – 21;

Краматорское направление – 17;

Гуляйпольское направление – 16;

Северское направление – 13;

Приднепровское – 6.

В течение прошлой недели на Харьковском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях продвижений врага не было зафиксировано.

По данным аналитиков DeepState, в течение февраля 2025 года враг оккупировал 192 квадратных километра территории – это самый низкий показатель с июля 2024 года.

Вражеский прорыв на Сумщине

Существенно ухудшается ситуация в операционной зоне Курской области России. Враг прилагает немало усилий для того, чтобы восстановить контроль над территорией и продолжает активные наступательные действия.

Ситуация осложнилась на всей линии соприкосновения, поскольку врагу, к сожалению, удалось взять под огневой контроль логистические пути, что особенно ощутимо в районе Суджи.

Однако на северном фланге также сложно – на прошлой неделе врагу удалось выйти на государственную границу в районе сел Свердликово и Николаево-Дарьино. Более того, вражеские войска прорвали украинскую границу в районе села Новенькое. Правда, враг там не закрепился, ведь этому не способствуют два фактора: местность и то, что российские обстрелы уничтожили село.





Ситуация на границе Курщины и Сумщины / Карта DeepStateMAP

Также россияне прорвались между Новеньким и Журавкой. Однако там также закрепиться врагу не удалось. При этом участки вражеского прорыва сейчас в серой зоне.

Кроме того, россияне восстановили контроль над Орловкой и частью Погребков, а села Новая Сорочина и Марьевка перешли в серую зону.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Россиян отбросили от Купянска

Силы обороны стабилизируют ситуацию на Купянском направлении. На правобережье Оскола севернее Купянска в очередной раз вражеских продвижений не зафиксировано. Это происходит на фоне того, что количество вражеских атак уменьшается.

Однако наши воины не только останавливают попытки вражеских продвижений, но и идут в контратаку. Российские войска удалось отбить от окраин Купянска и отбросить на 3 километра. Однако этот участок сейчас в серой зоне.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Однако, к сожалению, россияне имели продвижение южнее Купянска. Враг продвинулся в селе Загрызово по берегу реки и восточнее села.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Также оккупанты захватили село Надия Луганской области и продвинулись возле Першотравневого на Харьковщине.





Ситуация на границе Харьковщины и Луганщины / Карта DeepStateMAP

Контратаки ВСУ возле Покровска

В Часовом Яре и Торецке, несмотря на активные вражеские штурмы, нет никаких продвижений. Относительно Торецка и близлежащих сел – там большая серая зона, то есть закрепляться на новых позициях сложно. Хотя аналитики говорят о контратаках в районе Торецка.

В то же время несмотря на то, что треть всех вражеских атак приходится на Покровское направление, там почти нет вражеских продвижений. В районе Воздвиженки возле трассы Покровск – Константиновка линия соприкосновения не изменилась.

Что касается района Покровска, то ЛБЗ все-таки изменилась. Силы обороны восстановили контроль над селом Котлино, что к западу от Покровска. В то же время вражеские войска захватили некоторые позиции в Песчаном, которое ранее освободили ВСУ. Вместе с тем Силы обороны отбросили россиян в Успеновке.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг наступает на Новопавловку

На Новопавловском направлении ситуация все еще остается сложной, однако Силы обороны делают все для стабилизации, что тоже имеет результаты.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в районе села Преображенка в направлении админграницы с Днепропетровской областью. На этом участке первым населенным пунктом Днепропетровщины является именно Новопавловка. Расстояние до админграницы от фронта сейчас там составляет 7 километров.





Ситуация в районе Преображенки / Карта DeepStateMAP

Еще одним сложным участком является район сел Андреевка и Константинополь. Есть вероятность, что Силы обороны сейчас в полуокружении в Андреевке. Вся не подконтрольная врагу часть села находится в серой зоне.



Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Также на прошлой неделе россияне прорвались в села Привольное, Бурлацкое и Скудное. Вопреки прогнозам, россияне продолжают наступление после захвата Великой Новоселки. Направление вражеского наступления указывает на то, что россияне хотят дойти до админграницы Днепропетровской и Запорожской областей, чтобы реализовывать план полной оккупации Донецкой области.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В Запорожской области, несмотря на все вражеские попытки, продвижений россиян не зафиксировано. Также все попытки россиян атаковать на Херсонщине закончились провалом.

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