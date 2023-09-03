ВСУ сдерживают россиян на Востоке и наступают на Юге: карта боев за 3 сентября
3 сентября 2023, 08:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые наступают на Востоке. Россияне рассредоточили силы сразу на нескольких направлениях. В то же время украинские бойцы наступают на Юге.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Востоке.
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На каких направлениях наступали россиянеНа Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое Харьковской области.На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.
Карта боевых действий в районе НовоегоровкиНа Бахмутском направлении враг нанес авиаудары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.
Карта боев в районе СеверногоНа Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам.
Карта боев в районе КрасногоровкиНа Шахтерском направлении противник нанес авиаудары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.