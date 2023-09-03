ВСУ сдерживают россиян на Востоке и наступают на Юге: карта боев за 3 сентября

Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые наступают на Востоке. Россияне рассредоточили силы сразу на нескольких направлениях. В то же время украинские бойцы наступают на Юге.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Востоке.

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На каких направлениях наступали россияне

противник нанес авиаудар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое Харьковской области.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боевых действий в районе Новоегоровки

враг нанес авиаудары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.

Карта боев в районе Северного

противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам.

Карта боев в районе Красногоровки

Какая ситуация на остальных направлениях



противник нанес авиаудары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.противник нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.противник нанес авиаудары в районах Одрадокаменки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.противник нанес авиаудар в районе Чугуновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.