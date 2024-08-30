Россия сунет на Покровск, давит на Красногоровку и Торецк: карта боевых действий 30 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 919 дней подряд продолжают противостоять российским оккупантам по всей линии фронте. За прошедшие сутки зафиксировано 215 боевых столкновений.
Кроме этого, за это время враг совершил 59 авиаударов, в частности сбросил 86 КАБов. Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении, где враг не оставляет надежды выйти к самому городу.
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Карта боевых действий
Харьковское направление. Всего произошло 8 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
Купянское направление. Количество боевых столкновений за сутки составило 25. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.
Россияне атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте
Лиманское направление. Войска отбили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.
Северское направление. Силами обороны отражено 9 атак в районах Верхнекаменского и Выемки.
Краматорское направление. Украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещеевки, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.
Торецкое направление. Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.
Россия атакует Торецк: смотрите на карте
Покровское направление. Наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Кураховское направление. Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.
Кураховское направление напряженное: смотрите на карте
Времовское направление. Противник совершил 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.
Ореховское направление. Состоялось 3 боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.
Приднепровское направление. Украинские подразделения 1 раз вступили в бой с захватчиками.
Волынское и Полесское направления. Оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Граница с Черниговской и Сумской областями. Противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России.