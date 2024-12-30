Угроза под Курахово, "клешни" возле Великой Новоселки: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Наиболее критической ситуация остается на Покровском, Кураховском, Купянском, Приднепровском и Времевском направлениях. Также тяжелые бои продолжаются в Часовом Яре и Торецке.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю 2024 года с 23 по 29 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Важно Операция на Курщине, вступление КНДР в войну и битва за Авдеевку: каким был 2024 год на фронте

ВСУ отбросили россиян на Курщине

В Курской области продолжаются тяжелые бои – россияне привлекают огромное количество людей и техники. Цель – в течение следующих трех недель вернуть контроль над Курской областью до инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США 20 января. Россияне активно привлекают бойцов из КНДР под видом бурятов.

В течение прошлой недели враг не только не смог продвинуться, но и потерял некоторые позиции возле села Кругленькое на северной части плацдарма.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются под Купянском

На Харьковщине бои продолжаются в районах Липцев, Волчанска и Купянска. Именно на последнем участке ситуация самая сложная в области. Россияне давят на северные окраины Купянска в районе Голубовки, однако безрезультатно.

В то же время оккупанты продолжают попытки расширить плацдарм, который они образовали в направлении реки Оскол. На прошлой неделе в результате боев увеличилась серая зона вблизи Лозовой и в Кругляковке, однако вражеских продвижений не зафиксировано.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

На западе Луганской области продолжаются бои в районе села Макеевка, однако продвижений врага там не зафиксировано.

Россияне давят на Терны и под Часовым Яром

На Лиманском направлении основным местом боестолкновений является село Терны. На прошлой неделе там увеличилась серая зона, однако продвижений россиян не зафиксировано.

На Северском направлении продолжаются бои в районе Выемки. На прошлой неделе стало известно, что на этом направлении враг впервые за долгое время взялся за активное использование бронетехники, однако все атаки были отбиты.

Также враг усилил штурмы севернее Часового Яра в районе села Григорьевка. Там оккупантам на прошлой неделе удалось продвинуться.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются в Торецке

Сложная ситуация и на Торецком направлении, где продолжаются бои в Торецке и в окрестностях города. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в центральной и южной частях Торецка.

Кроме того, оккупанты смогли продвинуться в районе Нелеповки в направлении юго-западных окраин Торецка.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне приближаются к Покровску

На Покровском направлении россияне атакуют в двух направлениях – на Покровск и к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

Основные удары в направлении Покровска приходятся на села Шевченко и Даченское. От последнего россиянам до окраин Покровска – 4,5 километра. Ситуация в районе Шевченко более сложная. Абсолютное большинство села – оккупировано, а северные окраины в серой зоне, а это последний населенный пункт перед Покровском. От Шевченко до Покровска расстояние составляет 2 километра.

Также россияне прорвались в села Песчаное и Нововасильевка в направлении админграницы областей. Расстояние от линии соприкосновения до Днепропетровской области сейчас составляет менее 8 километров.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также россияне оккупировали Новооленовку и зашли в Новоелизаветовку и Украинку.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Новые угрозы возле Курахово

Несмотря на сообщения о якобы падении Курахово, в городе продолжается оборона. Бои идут на западных окраинах города. Враг также давит и на флангах. На прошлой неделе оккупанты продвинулись вблизи Дальнего и Успеновки, в Константинопольском, а также захватили Сухие Ялы и Зеленовку. Кроме того, оккупанты ворвались в село Шевченко.

Сейчас в районе Курахово и Дачного образуется новый угрожающий "мешок". О такой вероятности мы уже упоминали ранее ввиду того, что вражеские войска пошли в обход Кураховского водохранилища на севере.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг окружает Великую Новоселку

На Времевском направлении ситуация тоже сложная. Однако стоит отметить, что по данным DeepState, окруженным в Макаровке подразделениям удалось вырваться. Само же село повторно оккупировано.

Теперь же враг оказывает давление на Нескучное и Времевку. В сочетании с наступлением россиян в районе Нового Комара, что севернее Великой Новоселки, это образует так называемые "клешни" вокруг населенного пункта, что является угрожающим для Сил обороны.





Ситуация на Времевском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время на Ореховском направлении враг атакует в районе Работино, однако изменений линии фронта там не зафиксировано.

Россия усиливает атаки на Херсон

Бои продолжаются и на Приднепровском направлении, где Силам обороны все чаще приходится отражать российские попытки штурма островов в устье Днепра возле Херсона. В частности, 28 декабря Силы обороны Юга сообщили, что вражеский десант пытался высадиться на островах Большой Потемкин и Казацкий, однако ВСУ наносят потери врагу и не дают закрепиться.

Однако враг продолжает усиливать свои атаки с перспективой закрепления на правом берегу для создания плацдарма, который заставит Украину увеличить военное присутствие на Херсонщине.



Ситуация в Херсонской области / Карта DeepStateMAP

В феврале 2022 года нам давали 3 дня, и вот заканчивается 2024 год. Действительно, ситуация на фронте сложная, но сложнее всего сейчас нашим воинам. Поэтому каждый из нас должен делать для армии все возможное и невозможное. Наименьшее, что можно сделать прямо сейчас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.