Враг атакует Лиманское направление, на Покровском более 70 штурмов: карта боевых действий 30 января

Россияне сосредотачивают свои усилия на самых горячих участках фронта. За минувшие сутки только на Покровском направлении враг совершил более 70 атак на позиции Сил обороны.

Также враг активизировался на Лиманском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ, там рассказали о ситуации на фронте.

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Что произошло на фронте за сутки

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении, по уточненной информации, враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполовки и Зеленой Долины.

Ситуация возле Ямполовки: смотрите на карте

На Северском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений в районах Новомаркового, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак недалеко от населенных пунктов Крымское и Торецк.

Враг наступает возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка, Возрождение, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Россияне атакуют Зеленое: смотрите на карте

На Новопавловском направлении захватчики совершили 6 атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 8 атак врага.