Россияне штурмуют под Купянском, ВСУ наступают возле Бахмута: карта боев за 31 июля

Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины на всех направлениях, кроме Бахмутского. Оккупанты ведут наступление на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском направлении противник пытается вытеснить украинские подразделения из важных рубежей за реку Оскол. На Лиманском направлении оккупанты хотят захватить город Лиман.

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Оккупанты штурмуют на Купянском направлении

наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

Оккупанты наступали в районе Берестового: карта боев

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Марьинки

Украинские военные наступают под Бахмутом

противник нанес авиаудары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.враг нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Спорное, Берестовое и Раздоловка Донецкой области.противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боев на Юге

оперативная обстановка без значительных изменений.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.