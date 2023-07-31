Россияне штурмуют под Купянском, ВСУ наступают возле Бахмута: карта боев за 31 июля
31 июля 2023, 08:33Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины на всех направлениях, кроме Бахмутского. Оккупанты ведут наступление на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Купянском направлении противник пытается вытеснить украинские подразделения из важных рубежей за реку Оскол. На Лиманском направлении оккупанты хотят захватить город Лиман.
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Оккупанты штурмуют на Купянском направленииНа Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.
Оккупанты наступали в районе Берестового: карта боевНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более 10 населенных пунктов.
Карта боев в районе Марьинки
Украинские военные наступают под БахмутомНа Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области. На Лиманском направлении враг нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Спорное, Берестовое и Раздоловка Донецкой области.На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
Карта боев на ЮгеНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.