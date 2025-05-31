Враг продолжает давить на Покровском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 31 мая

Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне в Донецкой области оккупировали 2 населенных пункта и продвинулись еще возле одного, – Deep State

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 4 раза пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак оккупантов. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Белогоровки, Ольговки, Карповки.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили 11 атак противника в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении вражеские силы совершили 11 атак в районе Торецка и в направлениях Дилиевки, Плещеевки и Яблоновки.

Ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка.

Более 40 штурмов врага остановлено на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Шевченко, Новополь, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Комар.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении россияне четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районе Степного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 4 вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 34 боестолкновения, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 245 обстрелов, 9 из которых – из реактивной системы залпового огня.

К слову, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также ВСУ обезвредили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники российской армии.