Сразу на двух направлениях фронта горячее всего: карта боевых действий 5 апреля

За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. На Покровском и Лиманском направлениях враг атаковал больше всего.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 4 боестолкновения в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Каменки.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 4 атаки вражеских сил. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 39 раз. Он пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольговка, Новосергиевка, Новое и вблизи Надежды.

Враг 39 раз атаковал на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло 3 боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении российские оккупанты совершили 20 атак в районах Крымского, Дачного, Торецка, Леонидовки и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 40 атак агрессора недалеко от населенных пунктов Андреевка, Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Шевченко, Надиевка, Тарасовка и в направлениях Александрополя, Старой Николаевки, Котляровки, Богдановки и Муравки.

ВСУ остановили 40 атак врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении ВСУ отбили шесть вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Раздольного и в направлении Багатыря.

Враг дважды атаковал позиции наших защитников, в районе Новоселки и в направлении Новополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районах Малых Щербаков и Степного, оккупанты совершили 4 напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника. Враг совершил 362 артиллерийских обстрела, из них восемь - из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 13 авиационных ударов, во время которых было сброшено 20 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек.

Также ВСУ уничтожили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 105 БпЛА оперативно-тактического уровня, 113 единиц автомобильной техники, единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.