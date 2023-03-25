59 отраженных атак врага, бои в Бахмуте: карта боевых действий за 25 марта

Российские оккупационные войска продолжают наступать на нескольких направлениях фронта. Силы обороны сдерживают врага и не позволяют продвинуться вглубь.

Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отразили более 59 вражеских атак. 24 Канал анализирует карту боевых действий от Deppstate по состоянию на 25 марта.

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В Бахмуте ожесточенные бои

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области.

Российские захватчики продолжают атаки в районе Бахмута, вероятно, они добились некоторых успехов в городе и его окрестностях. Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что российские войска продвинулись к трассе Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут к югу от Ивановского.

В то же время, украинские войска, вероятно, отбили участок трассы E40 Бахмут – Славянск к Северу от Бахмута, о чем свидетельствуют геолокационные кадры.

Россияне наступают на Бахмут: карта

Россияне атакуют Авдеевку

Россияне обстреляли населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Успеха не имел.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

Россияне продолжают неземные атаки на Авдеевку: карта

Враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

Прифронтовые Харьковщина и Сумщина под обстрелами

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополье на Сумщине, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополи Харьков.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка.

Вблизи границы с Беларусью – спокойно

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено.

На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений российской армии. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

Успехи ВСУ

Наши защитники отразили на них 59 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников.