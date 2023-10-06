Успехи ВСУ около Андреевки и удержание других позиций: карта боевых действий за 6 октября

Украинские военные продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бахмутском направлении. В частности, они имели успех вблизи Бахмута.

Украинские воины продолжают давать отпор врагу по всем направлениям фронта. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

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Ситуация на фронте

наОперативная ситуация остается без существенных изменений. навраг пытается проводить диверсионную деятельность. наоккупанты наступательных действий не вели. наСилы обороны отразили 4 атаки врага восточнее Макеевки Луганской области.

Ситуация возле Макеевки: смотрите карту

нанаши воины имели успех восточнее Андреевки. Враг безуспешно пытался восстановить позиции у Дилиевки. Силы обороны также продолжают наступать южнее Бахмута.

Наши воины имели успех на Бахмутском направлении: смотрите карту

напротивник пытался наступать у Авдеевки. Также враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки. наукраинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное. нанаши защитники удерживают свои позиции вблизи Роботиного Запорожской области.

Ситуация вокруг Роботиного: смотрите карту

наукраинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят удары по тылу врага. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.