Успехи ВСУ около Андреевки и удержание других позиций: карта боевых действий за 6 октября
6 октября 2023, 09:23Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бахмутском направлении. В частности, они имели успех вблизи Бахмута.
Украинские воины продолжают давать отпор врагу по всем направлениям фронта. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.
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Ситуация на фронтена Волынском и Полесском направлениях Оперативная ситуация остается без существенных изменений. на Северском и Слобожанском направлениях враг пытается проводить диверсионную деятельность. на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели. на Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага восточнее Макеевки Луганской области.
Ситуация возле Макеевки: смотрите картуна Бахмутском направлении наши воины имели успех восточнее Андреевки. Враг безуспешно пытался восстановить позиции у Дилиевки. Силы обороны также продолжают наступать южнее Бахмута.
Наши воины имели успех на Бахмутском направлении: смотрите картуна Авдеевском и Марьинском направлениях противник пытался наступать у Авдеевки. Также враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки. на Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное. на Запорожском направлении наши защитники удерживают свои позиции вблизи Роботиного Запорожской области.
Ситуация вокруг Роботиного: смотрите картуна Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят удары по тылу врага. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.