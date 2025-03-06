Россияне активно атакуют на Курщине и возле Торецка: карта боевых действий 6 марта
За прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Торецком направлении и на Курщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении ВСУ отбили 6 атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.
Силы обороны отбили 6 атак в районе Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 3 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 10 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки и Нового.
На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.
Зафиксировано 9 боестолкновений на Краматорском направлении: смотрите на карте
На Торецком направлении вражеские силы совершили 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.
Ситуация возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении Силы обороны остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.
На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Свободного Поля.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 4 вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 46 управляемых бомб, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности десять – из реактивных систем залпового огня.
На Северском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.