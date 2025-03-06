Россияне активно атакуют на Курщине и возле Торецка: карта боевых действий 6 марта

За прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Торецком направлении и на Курщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ отбили 6 атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

Силы обороны отбили 6 атак в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 3 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 10 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки и Нового.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

Зафиксировано 9 боестолкновений на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении вражеские силы совершили 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

Ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Свободного Поля.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 4 вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 46 управляемых бомб, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности десять – из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.