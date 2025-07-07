Диверсия на Черниговщине и новый прорыв на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается тяжелой. Самые тяжелые бои продолжаются в Донецкой области, а также столкновения не утихают в Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 30 июня по 6 июля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боевых действий

В течение прошлой недели произошло 1 217 боевых столкновений по всей линии фронта, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении. Также россияне усиливают атаки на Лиманском и Харьковском направлениях, одновременно на Торецком наблюдается снижение вражеской активности.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 385 атак;

Лиманское направление – 168 атак;

Новопавловское направление – 136 атак;

Сумское направление – 129 атак;

Харьковское направление – 102 атаки;

Торецкое направление – 51 атака;

Купянское направление – 48 атак;

Северское направление – 38 атак;

Краматорское направление – 21 атака;

Ореховское направление – 14 атак;

Гуляйпольское направление – 13 атак;

Приднепровское направление – 10 атак.

Несмотря на количество атак линия фронта не изменилась на Сумском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Российская диверсия на Черниговщине

Прежде чем говорить о ситуации на направлениях фронта, стоит обратить внимание на эпизод, который состоялся на прошлой неделе на Черниговщине. Российские пропагандисты начали публиковать фото триколора на пункте пропуска Гремяч возле одноименного села возле Брянской области России.

Пропаганда пыталась сделать инфоповод из этого события на фоне разговоров о том, идут ли бои на Днепропетровщине. То есть россияне хотели создать видимость того, что боевые действия перебрасываются сразу на еще две области.

Однако, как выяснилось, флаг установила вражеская диверсионно-разведывательная группа и после обнаружения нашими воинами российский флаг уничтожили. Воины 15-го армейского корпуса точно сбили флаг с пункта пропуска.

Как бойцы Сил обороны уничтожили российский флаг: смотрите видео

Боев в Черниговской области нет, однако в приграничье есть угроза ДРГ, которая фактически существует с момента освобождения области в апреле 2022 года.

Прорыв россиян на Харьковщине

В течение прошлой недели осложнилась ситуация на Харьковском направлении, где россияне оказывают давление не только на участках в районах Липцы, Волчанска и севернее Купянска, но и в районе государственной границы.

На прошлой неделе россиянам удалось прорваться в районе села Меловое и оккупировать его. Также россияне захватили село Строевка, часть которого была в серой зоне долгое время, и продвинулись возле Тополей. Таким образом в Харьковской области образовался еще один российский плацдарм в районе Мелового, однако маловероятно, что вражеские войска, которые застряли по всем другим участкам, смогут добиться там дальнейшего успеха.





Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян у Торецка

На Торецком направлении хоть и по сравнению с предыдущими неделями количество вражеских атак уменьшается, однако все еще остается на высоком уровне. Продолжаются тяжелые бои в Торецке и на флангах, а также в направлении Константиновки.

На прошлой неделе россияне продвинулись в самом Торецке, возле Дылеевки и Нелиповки. По трассе из Донецка в направлении Константиновки продвижений на прошлой неделе не было.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском направлении

Самые тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении, где враг пытается окружить Покровскую агломерацию и выйти на админграницу с Днепропетровской областью.

На прошлой неделе у врага были продвижения на северо-восток от Покровска, где россияне атакуют для окружения Покровска и наступления на Доброполье. Враг оккупировал село Коптево, прорвался в Разино и продвинулся в Поповом Яру. Сейчас очень тяжелая ситуация складывается для поселка Новоэкономическое.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также продолжаются бои в районе админграницы областей. Там на прошлой неделе россиянам удалось продвинуться возле Новоалександровки и Успеновки и прорваться в Новосергеевку. Таким образом серая зона уже вплотную к админгранице областей.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Новопавловском направлении

Новопавловское направление остается самым сложным по темпу продвижения российских войск. На прошлой неделе враг захватил значительную часть села Богатырь, оккупировал Зеленый Кут и Новоукраинку, продвинулся в Звезде, Ялте Федоровке и возле Веселого, прорвался в Толстой и Поддубное. Также россияне захватили территорию между Комаром и Запорожьем, которая была в серой зоне.

Также россияне оккупировали так называемый мешок между Зеленым Полем и Новоселкой.

Кроме того, на прошлой неделе россияне заявили о прорыве в село Дачное Днепропетровской области, однако в Генштабе заверили, что россияне хоть и зашли, однако были уничтожены. В то же время на карте вблизи Дачного уже есть серая зона.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Запорожье

После длительного перерыва россияне вернулись к штурмам сел Каменское и Лобково на Ореховском направлении в Запорожской области. На прошлой неделе вражеские войска продвинулись в Каменском, а Лобково, к сожалению, оказалось во вражеской оккупации. Также продвижение россиян зафиксировано возле Степного.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Возможно, россияне не могут воплотить все свои замыслы, однако они все еще пытаются захватить как можно больше нашей территории и уничтожить как можно больше нас. И единственная причина, почему не все их планы воплощаются – наши защитники. Однако без надежного тыла армия не сможет защищать нас. Поэтому нужно всеми силами участвовать в защите не только наших городов и сел, а нас самих. И самый простой способ это сделать прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.