Самыми горячими остаются 2 направления, где оккупанты активно наступали: карта фронта 7 октября

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там рассказали, что происходит на всех направлениях фронта.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении шло 6 боев. ВСУ отражали штурмовые действия врага вблизи Волчанска и Старицы.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 12 боестолкновений возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении по уточненной информации, войска противника атаковали 18 раз неподалеку Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы.

На Северском направлении наши воины отбили 1 попытку потеснить украинских защитников вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора за сутки шло 9 боев.

Ситуация вблизи Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации российские воины атаковали 17 раз неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении ВСУ отбили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лысовка, Новотроицкое, Луч и Петровка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Крутого Яра и Селидово.

ВСУ отбили 21 штурм врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 18 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка.

Где атаковал противник на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении наши защитники отбили 5 штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Ясная Поляна и Золотая Нива.

На Приднепровском направлении 6 раз противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи Сил обороны.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.