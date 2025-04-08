159 столкновений за сутки, активнее всего Россия наступала под Покровском: карта боевых действий 8 апреля

Продолжаются 1 140 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За 7 апреля было зафиксировано 159 боевых столкновений.

Также за минувшие сутки россияне совершили один ракетный удар, 74 авиаудара с применением 120 КАБов, более 5 800 обстрелов, 134 из которых – из РСЗО, а также атаковал 2782 дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении за прошедшие сутки было 4 атаки оккупантов. Штурмовал враг в сторону Песчаного и неподалеку Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении Россия атаковала 21 раз и пыталась продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Торского и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового. Россияне атаковали возле Надежды: смотрите на карте На Северском направлении в течение 7 апреля оккупанты совершили 3 наступления на позиции ВСУ у Григорьевки, все атаки отбиты. На Краматорском направлении было 3 боестолкновения вблизи Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне атаковали 23 раза у Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка. Оккупанты атаковали возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 52 наступления России возле населенных пунктов Калиново, Лысовка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки, Малиновки и Сергеевки. Россия атаковала Калиново: смотрите на карте

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 12 атак в сторону Богатыря и возле Константинополя, Разлива и Скудного. Враг атаковал возле Разлива: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг 2 раза пытался продвинуться вперед в сторону населенного пункта Шевченко.

На Ореховском направлении ВСУ успешно отбили 8 российских атак у населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Щербаки. ВСУ отражали атаки возле Щербаков: смотрите на карте

В операционной зоне на Курщине ВСУ за минувшие сутки отбили 21 атаку захватчиков. Россия атаковала на Курщине: смотрите на карте

На Харьковском и Приднепровском направлениях Россия наступательных действий не проводила.