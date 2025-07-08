Почти 190 боестолкновений, россияне давят сразу на 4 направлениях: карта боевых действий 8 июля
- За прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений, в частности на Покровском, Лиманском, Новопавловском и других направлениях.
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли шесть авиаударов и осуществили 286 обстрелов.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, также россияне значительно усилили давление на Лиманском и Новопавловском направлениях.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Россияне нанесли шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 19 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызово.
На Лиманском направлении российские войска атаковали 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.
Россияне давят на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении, в районах Григорьевки и Выемки, оккупанты трижды атаковали позиции украинских защитников.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, враг наступал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении россияне совершили четыре атаки в районах Торецка и Дылеевки.
На Покровском направлении, наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.
Больше всего боестолкновений произошло на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополье.
Россияне пытаются продвинуться на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.