Почти 190 боестолкновений, россияне давят сразу на 4 направлениях: карта боевых действий 8 июля

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, также россияне значительно усилили давление на Лиманском и Новопавловском направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Россияне нанесли шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 19 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские войска атаковали 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

Россияне давят на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении, в районах Григорьевки и Выемки, оккупанты трижды атаковали позиции украинских защитников.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, враг наступал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне совершили четыре атаки в районах Торецка и Дылеевки.

На Покровском направлении, наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.

Больше всего боестолкновений произошло на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополье.

Россияне пытаются продвинуться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.