Россия атакует на Кураховском и Покровском направлениях: карта боевых действий 8 января
Вчера, 7 января, противник нанес 45 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросил 93 КАБа и привлек для поражения 2021 дрон-камикадзе. Также россияне совершили около 5000 артиллерийских обстрелов, из них 139 – из реактивных систем залпового огня.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне 4 раза тщетно пытались продвинуться в районе Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении состоялось 3 атаки оккупантов. Защитники отражали штурмовые действия неподалеку населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.
Враг штурмует в районе Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Надии, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.
Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении наши защитники отбили 7 атак противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано 7 атак в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.
На Торецком направлении, в некоторых случаях при поддержке авиации, россияне 9 раз атаковали Торецк.
На Покровском направлении украинские военные остановили 41 штурм врага в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Променя, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.
Агрессор атакует на Покровском направлении: смотрите на карте
На Кураховском направлении отражено 25 атак вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.
Какая ситуация возле Курахово: смотрите на карте
На Времевском направлении враг совершил 21 штурм в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, россияне активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям украинских войск.
Наступательные действия врага на Времевском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили 2 штурма противника.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях россияне активных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок врага.
Продолжается операция в Курской области – за прошедшие сутки состоялось 32 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям украинских войск, в частности, 6 из реактивных систем залпового огня.