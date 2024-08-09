Более 100 боевых столкновений, враг активно действовал на Покровском направлении: карта фронта 9 августа

Силы обороны 898 сутки храбро стоят на защите Украины и дают отпор оккупантам на фронте. Враг продолжает свои попытки штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение. Активнее всего враг действовал на Покровском направлении и на Лиманском.

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Что происходит на фронте

Россия продолжала штурмовые действия. Здесь произошло 6 боевых столкновений в районе Волчанска.

В районе Волчанска произошло 6 боевых столкновений: смотрите на карте

зафиксировано 3 атаки противника. ВСУ отражали штурмовые действия врага у Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте

ВСУ отбили 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки. У последней враг провел 5 из указанных выше атак.украинские воины остановили 10 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Калиновки.

Враг пытался прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра и Калиновки: смотрите на карте

враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал вблизи Железного.Силы обороны отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. В общем российские оккупанты 3 раза пытались прорвать оборону наших войск на этом направлении.захватчики совершили 3 атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник успеха не имел.состоялось одно, но безуспешное для противника, боевое столкновение неподалеку Малой Токмачки.признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.