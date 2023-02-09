Силы обороны нанесли более 20 мощных ударов по врагу: карта боевых действий на 9 февраля

Наши военные мощно противостоят врагу и сдерживают его наступление. Больше всего россияне давят на Востоке Украины.

Какая ситуация на разных направлениях фронта, сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Украинские защитники отразили атаки врага в районах 19 населенных пунктов

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

Силы обороны мощно ударили по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Между тем наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

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Российские военные пытаются наступать на 5 направлениях

Россия не оставляет попыток полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Основные усилия враг сосредоточивает на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Для нанесения ударов по позициям наших военных захватчики активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре

В течение суток российские военные нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов. В результате погибли трое гражданских, еще столько же – в тяжелом состоянии.

Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Что происходит на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. В частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье на Сумщине и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество жилых домов.

На Купянском и Лиманском – под огневое влияние попали районы более 25 населённых пунктов. Среди них Купянск, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества – Луганской.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Раздолевку, Васюковку, Красную Гору, Бахмут, Богдановку, Ивановское, Николаевку, Клищиевку, Озаряновку, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.

На Авдеевском и Новопавловском – под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тонечко, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области. Враг нанес авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На Запорожском направлении под обстрелами Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Одрадокаменка, Львов, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

На всей территории Украины остается высокая угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов.

В населенном пункте Коханое Васильевского района Запорожской области российские оккупационные войска массово занимаются мародерством.