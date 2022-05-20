На Донбассе ВСУ отразили 14 атак врага: карта боевых действий по состоянию на 20 мая

Враги продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Самая тяжелая ситуация в Луганской и Донецкой областях.

О ситуации на фронте на утро 20 мая рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Враг наступает в районе населенных пунктов Лисичанска и Северодонецка Луганской области.

К теме Ночью кафиры дважды обстреляли поселок в Криворожском районе

Ситуация на фронте

В Харьковской области наши военные успешно проводят контрнаступательные действия. Россияне же пытаются сосредоточиться на том, чтобы удержать несколько рубежей, которые им удалось занять. Более того, они еще надеются, что смогут восстановить те позиции, которые потеряли и пытаются проводить контратаки. Также российские кафиры усиленно применяют БПЛА, чтобы разведывать ситуацию.

Кроме этого, продолжались бои в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Враг вел обстрел возле Русских Тишков.



На Донецком направлении россияне активно проводят свой подлый штурм и наступление, чтобы улучшить тактическое положение. Стреляли из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации. Так хотели разрушить наши фортификационные постройки вдоль всей линии столкновения.

Направления борьбы на Донбассе

Донбасс стал основным театром военных действий на этом этапе войны. В Генштабе сообщили, что на Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия возле населенного пункта Северодонецк. Попытки россиян были безуспешными, они понесли потери и отступили. Продолжаются бои в районе населённого пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении россияне проводили наступательные действия в районе населённого пункта Вискрива, в чем им помогала артиллерия и минометы. Вместе с тем, у них были попытки улучшить тактическое положение своих подразделений возле Владимировки и Васильевки. Российские кафиры понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

Также заручившись поддержкой артиллерии на Авдеевском направлении , россияне наступали возле села Веселое. ВСУ нанесли им урон и те отступили.



Карта боевых действий на 20 мая / Фото Liveuamap

Обстрелы россиян

Кроме того, что российские захватчики наступают, они еще обстреливают при этом мирных жителей. Об очередных преступлениях россиян сообщили в Генштабе. Кураховском направлении были массированы артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня. А вот наступление в районах Новомихайловки и Александровки для врага было провальным.

В Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов враг поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства. Также россияне проводили контрбатарейную борьбу. Возле населенного пункта Новодаровка враг понес потери и отошел на позиции, которые занял раньше.



За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши защитники отбили 14 атак врага. Удалось уничтожить 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

Потери и атаки россиян

Во время атаки на Северодонецк 19 мая погибли 12 человек. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявлял , что россияне избивают по городу, зная, что пострадает мирное население. Он не считает, что у них достаточно войск для штурма или окружения города.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что за сутки 19 мая российские кафиры обстреляли множество домов в регионе, в результате чего возникали массовые пожары. Кое-где выгорали целые улицы, как в Нирково – 5 жилищных хозяйств подряд.

При этом наши защитники наносят захватчикам сокрушительные потери . К утру 20 мая стало известно, что уже ликвидировали 28 700 российских оккупантов. Также враг теряет много техники.

Контрнаступление ВСУ создает много проблем для россиян: смотрите видео