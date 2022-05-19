Обстрелы Севера, провальные наступления россиян на Востоке: карта боевых действий на 19 мая

Россияне продолжают свое циничное и вероломное наступление на Востоке и Юге нашего государства. Для этого они задействуют все свои резервы и силы, но наши защитники умело срывают планы врага.

О главных событиях и битвах с российскими захватчиками на фронте рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины . Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.

Заметьте Враг понес значительные потери у Большой Камышевахи и отошел

Ситуация на Севере

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях осталась без изменений. Однако сохраняется угроза авиаудара с территории Беларуси.

Черниговщину и Сумщину россияне обстреляли из артиллерии, а по населенному пункту Десна нанесли ракетный удар.

Ситуация на Востоке

На Харьковщине оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и предпринимают попытки контрнаступления с целью возвращения на предыдущие позиции. Россияне задействуют диверсионно-разведывательные группы.

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и вели наступление в районе Большой Камышевахи. Однако понеся серьезные потери они отступили.

На Лиманском направлении россияне продолжают обстрел гражданской инфраструктуры и наносят авиаудары. На Северодонецком направлении захватчики вели безуспешное наступление в направлении Устиновки. Также провальные попытки наступления со стороны россиян были и на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении россияне понесли значительные потери при попытке наступления в направлении Юрьевки и отступили. Также безуспешным было наступление оккупантов в районе Новомихайловки на Кураховском направлении.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении россияне не совершали наступательных действий, а свои силы они сосредотачивают на удержании занятых позиций. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии захватчики обстреливали Лиманы, Пришиб, Трудолюбовку и Нововоронцовку.

Потери россиян

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери на войне. Наши защитники и защитницы ликвидировали около 28 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Только за минувшие сутки в ходе боевых действий россияне потеряли:

200 оккупантов из личного состава;

3 танка;

20 боевых бронированных машин;

9 артиллерийских систем;

2 средства противовоздушной обороны;

1 самолет;

14 беспилотников;

1 крылатую ракету;

20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим.



Карта боевых действий на 19 мая / Скриншот

Интересно – сведение Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 19 мая: смотрите видео