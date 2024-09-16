Больше всего враг штурмовал на Кураховском направлении: карта боевых действий на 16 сентября
Россия тщетно пытается захватить территорию Украины, ведь наши военные активно противостоят оккупантам. Только за прошедшие сутки зафиксировали 173 боевых столкновения.
Наши Силы обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
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Что происходит на фронте
На Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харьков и населенного пункта Русская Лозовая.
На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.
Аналитики DeepState заявили, что враг продвинулся возле Колесниковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.
На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. По громадам населенных пунктов Северск, Николаевка и Переездное активно работала вражеская авиация.
Аналитики DeepState заявили, что враг продвинулся возле Угледара, Спорного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.
Аналитики DeepState заявили, что враг продвинулся возле Угледара.
Что происходит на линии фронта: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинской, Долиновки, Катериновки, Селидово и Желанного Второго.
Аналитики DeepState заявили, что враг продвинулся возле Катериновки и Украинска.
На Времовском направлении противник совершил 10 штурмов наших позиций в районах Водяного, Катериновки, Сладкого и Макаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Аналитики DeepState заявили, что враг продвинулся возле Водяного.
На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодаровки.
На Приднепровском направлении российские захватчики пытались вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.