Атаки врага в направлении Покровска, бои на Харьковщине: карта боевых действий на 19 мая

Силы обороны уже 816 дней противостоят российским оккупантам по всей линии фронта. В Генштабе сообщили, что только за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений.

Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составили около 1210 человек. Также враг теряет и драгоценную технику. В частности в Крыму Вооруженные Силы поразили российский морской тральщик "Ковровец".

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Ситуация на Востоке

Харьковское направление. С начала текущих суток противник активных действий не проводил. Силы обороны усиливают позиции, пополняют резервы, ведут разведку и держат действия врага под огневым контролем.

В течение этих суток ВСУ ликвидировали 4 оккупанта и 14 единиц военной техники. Уничтожен танк, артиллерийскую систему и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два автомобиля.

Потери российской армии за минувшие сутки составили: 209 оккупантов, 43 единицы техники. Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА. Кроме того, повреждены три танка, одну боевую бронированную машину, три артсистемы, четыре автомобиля.

Боевые действия на Харьковском направлении: смотрите на карте

По состоянию на 10:30 подразделения украинских войск отражают атаку России в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Наши защитники осуществляют мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, по возможности перенимают инициативу для улучшения тактического положения.

Где расположено село Берестовое: смотрите на карте

Россияне пытаются найти слабые места ВСУ, С начала суток произошло 15 атак на позиции Сил обороны, 11 из которых продолжаются. Враг пытается прорваться в направление населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Роздоловка Донецкой области, успеха не имеет. Здесь украинскими войсками уже уничтожено два танка и два МТЛБ, также одна БМД противника повреждена.. В течение текущих суток враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск. Нашими защитниками три атаки отражены. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Клищеевка, Калиновка, Новый и Андреевка. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

Напряженная ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

Покровское направление. С начала суток враг 10 раз атаковал позиции наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Северного, Новоселовки Первой и Уманского. Ситуация контролируемая.

Только за текущие сутки враг потерял 68 оккупантов и 7 единиц военной техники. Уничтожено боевую бронированную машину и три автомобиля.

За минувшие сутки потери противника составили: 274 оккупанты убитыми и ранеными, 19 единиц вооружения и военной техники. Также был поражен российский танк, артсистему, два автомобиля и два БпЛА. Кроме того, повреждены четыре танка, боевую бронированную машину, четыре артсистемы и четыре автомобиля противника.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Боевые действия на Юге

Подразделения ВСУ отбили одну атаку противника на направление Славное-Парасковеевка. Враг успеха не имел.. Противник совершил две безуспешные попытки вытеснить подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Ситуация контролируемая.Силы обороны отбили одну атаку противника в направление Крынок. В ходе боев, враг успеха не имел, потерь позиций не допущено.