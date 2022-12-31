Контрнаступление ВСУ на Донбассе, ситуация возле Кременной: карта боевых действий по состоянию на 31 декабря
Самые трудные бои идут на Донбассе. Оккупанты до сих пор пытаются наступать возле Бахмута, поскольку хотят улучшить свое тактическое положение.
Украинские защитники продолжают героически противостоять захватчикам и отбивать их атаки по разным направлениям. 24 канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 31 декабря по данным Генштаба, ISW и Deepstate
Внимание ВСУ "задвохсотили" еще более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 31 декабря
Сейчас оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Продолжают ведение наступления на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Что происходит возле Кременной
Враг продолжал ограниченные контратаки для восстановления утраченных позиций на линии Сватово – Кременная. Генштаб ВСУ отмечает, что украинские воины отбили вражескую атаку на Стельмаховку, что в 15 километрах к западу от Сватового.
Российские "военкоры" утверждают, что атаки армии России были в районе Родникового, что в 10 километрах к западу от Сватового, а части 76-й НДС и части 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии ЦВО продвинулись к Северо-западу от Кременной в сторону Макеевки.
Также продолжаются боевые действия в районе Белогоровки, в 10 километрах к югу от Кременной.
Сватово – Кременная на карте:
Ситуация на Донбассе
оккупанты замедлили наступление в районе Бахмута. По информации Генштаба ВСУ, украинские воины отражали атаки у Соледара, Ивановского, а также Клещиевки.
В то же время Силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, отразили атаки захватчиков на Авдеевку, Каменку, Веселое, Водяное, Красногоровку и Марьинку.
В свою очередь, оккупанты продолжали вести огонь вдоль линии столкновения Авдеевки и Донецка и в западной части Донбасса и восточной части Запорожья.
Линия фронта у Бахмута: показываем на карте
Отметим, что вчера, 30 декабря, вероятно, ВСУ нанесли удар по району сосредоточения кафиров в Донецке, о чем свидетельствуют фото последствий удара по гостинице "Виктория" в Донецке, где часто бывали высокопоставленные деятели и российские военные. Тогда же стало известно о гибель начальника контрольно-следственного отдела Следственном России Евгения Рябкова.
Ракетные удары кафиров
За сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых — по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил восемь БПЛА Шахед-136, все они были сбиты.
Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов русскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На двух последних направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области, Запсилье и Большая Рыбица – Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка на Харьковщине.
Как выглядит карта боевых действий в Украине:
Кратко об обстрелах врага по всем направлениям фронта
- На Купянском направлении зафиксировано огненное влияние вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении от огня кафиров пострадали районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Времовке Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого влияния врага испытали Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении, в частности, от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона.