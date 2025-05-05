Опять более ста атак на Покровском направлении: карта боевых действий на 5 мая

В Генштабе рассказали об актуальной ситуации на фронте на утро 5 мая. Продолжаются 1167 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Что происходит на фронте 5 мая

За прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. Кстати, Владимир Зеленский 4 мая заявил, что штурмов на фронте стало только больше.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один другой важный объект врага,

– сообщили в Генштабе об успехах ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 5 боев в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

На Купянском направлении было 7 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Россияне пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодези и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

На Северском направлении было 3 боестолкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Враг не имел успеха.

На Краматорском направлении произошло 10 боестолкновений в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ривнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатырь.

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На Гуляйпольском направлении россияне 5 раз атаковали позиции наших защитников в районе Высокого.

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили 3 напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг не наступал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 – из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 10 авиационных ударов, во время которых сброшено 13 управляемых авиабомб", – добавили в Генштабе.