За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений: карта боевых действий на 6 мая
6 мая 2024, 08:52Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не оставляет попыток захватить украинские территории. Наши военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта и наносят оккупантам колоссальные потери.
Враг не прекращает пытаться наступать и вернуть контроль над уже освобожденными территориями. За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.
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Ситуация на направлениях фронтаНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. На Купянском направлении наши воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите картуНа Лиманском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Невское Луганской области, Новосадово и Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Клещеевка, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.
Наши воины успешно отражают атаки: смотрите картуНа Авдеевском направлении украинские военные отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
На Авдеевском направлении отбивают атаки: смотрите картуНа Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Там враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении россияне 6 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.
Ситуация на Ореховском направлении: смотрите картуНа Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.
Наши воины наносят врагу потери
- В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районах сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах и 3 других важных объектах противника.