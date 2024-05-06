За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений: карта боевых действий на 6 мая

Россия не оставляет попыток захватить украинские территории. Наши военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта и наносят оккупантам колоссальные потери.

Враг не прекращает пытаться наступать и вернуть контроль над уже освобожденными территориями. За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.

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Ситуация на направлениях фронта

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. Нанаши воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Навраг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Невское Луганской области, Новосадово и Торское Донецкой области. Нанаши защитники отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Клещеевка, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

Наши воины успешно отражают атаки: смотрите карту

Наукраинские военные отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбивают атаки: смотрите карту

НаСилы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Там враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нароссияне 6 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

Ситуация на Ореховском направлении: смотрите карту

Наши воины наносят врагу потери

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районах сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах и 3 других важных объектах противника.

Напротивник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.